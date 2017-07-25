Порошенко назначил нового главу Госпогранслужбы

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Государственной пограничной службы страны Петра Цигикала, который до этого возглавлял департамент оперативной деятельности ведомства.

Во вторник стало известно, что Порошенко удовлетворил заявление об отставке председателя Госпогрансужбы Виктора Назаренко. Пресс-секретарь ведомства сообщил, что решение об отставке было принято Назаренко по состоянию здоровья.

"Мной было принято решение удовлетворить рапорт (об увольнении — ред.), одновременно я подписал указ о назначении Назаренко своим советником", — сказал Порошенко, выступая в Погранслужбе. Он отметил, что остался доволен его работой на посту главы ведомства.

Он также сообщил о назначении нового руководителя ведомства.

"Как президент, как верховный главнокомандующий я подписал указ о назначении новым руководителем службы Петра Цигикала", — сказал Порошенко.

В минувшую пятницу во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в Киеве по итогам встречи с Порошенко одному из мужчин, который находился в зале среди официальных лиц, внезапно стало плохо, его буквально вынесли из помещения. Позже стало известно, что это был Назаренко, его госпитализировали.