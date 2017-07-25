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В мире

Русские американцы попросили Трампа остановить "крестовый поход" против РФ

17:0625.07.2017
(обновлено: 17:07 25.07.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Общественная организация "Конгресс русских американцев" (КРА) обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой не подписывать закон, предусматривающий новые санкции в отношении России.

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Во вторник в палате представителей конгресса США, как ожидается, состоится голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций против России, Ирана и КНДР. В случае принятия, документ должен быть утвержден сенатом, после чего он поступит на подпись президенту страны. В Белом доме пока однозначно не говорят, подпишет ли Трамп закон, ссылаясь на то, что глава государства намерен изучить итоговый вариант документа. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, на Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США администрацией Барака Обамы был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.

В письме, подписанном президентом КРА Наталией Сабельник, выражается сожаление в связи с "усилиями, которые предпринимают некоторые члены Конгресса США и добиваются того, чтобы санкции, введенные администрацией Обамы в отношении Российской Федерации, сделать постоянными".

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AFP 2017 / Saul Loeb
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"Нет сомнений в том, что курс, который предыдущая администрация проводила в российско-американских отношениях, дестабилизировала ситуацию на мировой арене. Решение Обамы ввести санкции в отношении России подрывает усилия по поддержанию мира и ведет к бесполезным экономическим потерям", — говорится в письме, опубликованном на сайте КРА.

"Этот крестовый поход Обамы, который хотел окружить и сдержать Россию, оказался неэффективным, это также стало серьезным препятствием на пути конструктивного диалога между США и Россией", — отмечает Сабельник.

Также она обращает внимание, что "раздраженная риторика политиков, распространяемая путем одностороннего пропагандистский шквала, порождает ненависть ко всему русскому", что негативно отражается на жизни пяти миллионов русских американцев, живущих в США.

"Такие действия не могут служить американским интересам, поскольку они затянут США в губительный водоворот русофобии", — уверена президент организации.

Здание Капитолия в США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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По ее мнению, если санкции, введенные предыдущей администрацией в отношении России, будут приняты и закреплены законодательством США, то "конечные результаты будут долгосрочными", как это произошло в случае с поправкой Джексона-Вэника. Эта поправка, напоминает Сабельник, ограничивавшая торговлю со странами восточно-европейского блока, была принята в 1974 году, и ее действие продолжалось в течение почти четырех десятилетий, хотя факторы, которые привели к ее принятию, прекратили свое существование намного раньше.

"КРА считает, что нет никаких существенных причин, по которым две великие мировые державы, Америка и Россия, не могут найти пути к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству. Поэтому Конгресс русских американцев настоятельно просит вас отказаться подписать законопроект, устанавливающий постоянные санкции против России", — резюмирует автор письма.

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