ОБСЕ зафиксировала рост числа пострадавших мирных жителей в Донбассе

ОДЕССА, 25 июл — РИА Новости. Число погибших и пострадавших в Донбассе среди гражданского населения в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 50%, заявил на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Кроме того, он указал, что ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой. По его словам, СММ регистрирует сотни, если не тысячи, нарушений режима прекращения огня в день.
"Например, 23 июля миссия зарегистрировала 850 нарушений режима прекращения огня за один день", — отметил Хуг.
Кроме того, он заявил, что стороны не выполняют предписания минских договоренностей об отводе различного вида вооружений.
"С начала этого года миссия зафиксировала по крайней мере 330 случаев убийств и ранений среди гражданского населения с начала года", — отметил Хуг.