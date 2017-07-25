ОБСЕ зафиксировала рост числа пострадавших мирных жителей в Донбассе

ОДЕССА, 25 июл — РИА Новости. Число погибших и пострадавших в Донбассе среди гражданского населения в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 50%, заявил на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Если мы сравним число погибших и пострадавших среди гражданского населения в этом году (с начала года — ред.) с аналогичным периодом прошлого года, мы можем констатировать более чем 50-процентный рост", — сказал Хуг.

Кроме того, он указал, что ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой. По его словам, СММ регистрирует сотни, если не тысячи, нарушений режима прекращения огня в день.

"Например, 23 июля миссия зарегистрировала 850 нарушений режима прекращения огня за один день", — отметил Хуг.

Кроме того, он заявил, что стороны не выполняют предписания минских договоренностей об отводе различного вида вооружений.

"С начала этого года миссия зафиксировала по крайней мере 330 случаев убийств и ранений среди гражданского населения с начала года", — отметил Хуг.