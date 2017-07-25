Израиль в ситуации на Храмовой горе "прощупывал почву", считает эксперт

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Израиль в ситуации на Храмовой горе пытается прощупать почву и выработать единую позицию по Палестине, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.

Израильские власти во вторник убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины. Системы контроля у Храмовой горы появились больше недели назад в качестве реакции на убийство в районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

"Все дело в политической ситуации, которая сложилась на палестино-израильском треке: сейчас Израиль не знает, на кого сделать ставку в Палестине, то есть у него нет твердой позиции", — сказал Демиденко РИА Новости.

© Фото : Артур Габдрахманов Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели © Фото : Артур Габдрахманов Пространство перед входом на Храмовую гору в Иерусалиме, откуда убрали камеры и металлоискатели

По его словам, в настоящее время в Палестине есть, с одной стороны, президент Махмуд Аббас, с другой — оппозиционер Мохаммед Дахлан, с третьей — ХАМАС. Эксперт отметил, что все эти силы разнонаправленные.

"Если Мохаммед Дахлан – представитель некой светской либерально ориентированной части палестинского эстеблишмента, ХАМАС позиционируют себя исключительно как исламисты, то Махмуд Аббас – это ставленник старой бюрократии. Все палестинское общество расколото именно по этому признаку — на три условные такие группы. Выработать общую концепцию в этом контексте очень сложно. Вот Израиль и кидает – то закручивает гайки, то ослабляет, то закручивает, то ослабляет", — считает Демиденко.

По его мнению, "пока непонятно, кто победит в этом соревновании, а победа в этом соревновании еще во многом будет зависеть от общерегионального контекста".

Эксперт считает, что Израиль то устанавливая металлоискатели на Храмовой горе, то демонтируя их, пытается "прощупать почву" и, возможно, определить, какой может быть реакция на эти действия у Палестины.

"Они пытаются таким образом выработать позицию (по Палестине), но пока далеко еще до окончательного варианта", — отметил Демиденко.