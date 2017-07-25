"Работали на Клинтон": Трамп обвинил Киев в саботаже предвыборной кампании

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в попытке помешать его победе на выборах. Американский лидер считает, что во время избирательной компании украинские власти "работали" на Хиллари Клинтон.
Скандалы после выборов
Противники республиканца сразу обвинили его штаб в связях с Москвой. Сейчас в США идут два параллельных расследования — одним занимается ФБР, другим — конгресс.
В середине мая американский Минюст даже назначил специального советника по расследованию "российского вмешательства " в выборы 2016 года. Им стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
Роберт Мюллер руководил ФБР в 2001-2013 годах. При нем прошла реформа ведомства, в результате которой бюро стало тесно сотрудничать с ЦРУ.
"Где расследование?"
Недовольство Трампа по поводу вмешательства Украины в президентские выборы было адресовано, в основном, генеральному прокурору Джеффу Сешнсу.
"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?" — написал американский президент на своей странице в Twitter.
В своей записи Трамп резко раскритиковал работу Сешнса. Президент считает, что глава Минюста занял "очень слабую позицию" по расследованию преступлений Клинтон.
Досталось от президента и Эндрю Маккейбу, который после отставки Джеймса Коми занимает пост исполняющего обязанности директора ФБР. По мнению Трампа, Маккейб получил от Клинтон 700 тысяч долларов "для жены".
Суть скандала
"Если вы ищете пример кампании, координируемой иностранным государством или иностранным источником, достаточно обратить внимание на Национальный комитет Демократической партии, который фактически сотрудничал с посольством Украины в поисках компромата на своих соперников", — сказала Сандерс на брифинге для журналистов.
Она подчеркнула, что все факты работы украинской дипмиссии с демократами "хорошо задокументированы". При этом конкретных доказательств этому американская чиновница не представила.
В Демпартии эти обвинения отвергли.
"Мы не получили никакой информации. Дело не пошло дальше слухов", — рассказал один из источников телеканала в партии.
Украинские дипломаты все претензии также опровергают. В посольстве Украины в США заявили, что Киев не поддерживал какую-либо из сторон президентских выборов, занимая нейтралитет.
"Плохой сигнал" для Киева
"Президент США Трамп обвинил Украину во вмешательстве и саботаже его выборной кампании. Это очень плохой для нас сигнал… Если бы у президента Порошенко был мощный внутренний стержень, не демонстрировал перед каждым гибкость спины и меньше рефлексировал перед наемниками, на Украине было бы гораздо меньше проблем", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Перспективы расследования
Сообщениями о связях Демпартии с украинским властями уже заинтересовались в ФБР. Кандидат Трампа на пост главы бюро Кристофер Рей выразил готовность провести расследование этих обвинений.
Сенатор также задал Рею дополнительный вопрос о его готовности изучить обоснованность претензий к Украине.
"Я буду рад это сделать", — заявил Кристофер Рей.