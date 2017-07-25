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В мире

"Работали на Клинтон": Трамп обвинил Киев в саботаже предвыборной кампании

16:4825.07.2017
(обновлено: 16:56 25.07.2017)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в попытке помешать его победе на выборах. Американский лидер считает, что во время избирательной компании украинские власти "работали" на Хиллари Клинтон.

Скандалы после выборов

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Политолог об обвинениях Трампа в адрес Украины: у лидера США хорошая память
Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что демократка Хиллари Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.

Противники республиканца сразу обвинили его штаб в связях с Москвой. Сейчас в США идут два параллельных расследования — одним занимается ФБР, другим — конгресс.

В середине мая американский Минюст даже назначил специального советника по расследованию "российского вмешательства " в выборы 2016 года. Им стал экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер
© REUTERS / Jason Reed
Биография Роберта Мюллера
Американские власти лишь во второй раз в истории воспользовались процедурой назначения спецпрокурора. Впервые это произошло в 1999 году, когда было назначено расследование осады и штурма техасского ранчо "Маунт-Кармел" в Техасе в 1993-м, жертвами которого стали более 80 человек.

Роберт Мюллер руководил ФБР в 2001-2013 годах. При нем прошла реформа ведомства, в результате которой бюро стало тесно сотрудничать с ЦРУ.

"Где расследование?"

Недовольство Трампа по поводу вмешательства Украины в президентские выборы было адресовано, в основном, генеральному прокурору Джеффу Сешнсу.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?" — написал американский президент на своей странице в Twitter.

В своей записи Трамп резко раскритиковал работу Сешнса. Президент считает, что глава Минюста занял "очень слабую позицию" по расследованию преступлений Клинтон.

Досталось от президента и Эндрю Маккейбу, который после отставки Джеймса Коми занимает пост исполняющего обязанности директора ФБР. По мнению Трампа, Маккейб получил от Клинтон 700 тысяч долларов "для жены".

Суть скандала

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Трамп заявил, что республиканцы недостаточно его поддерживают
Ранее о причастности Украины к президентской кампании 2016 года заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс. Она отметила, что Национальный комитет Демократической партии сотрудничал с украинским посольством.

"Если вы ищете пример кампании, координируемой иностранным государством или иностранным источником, достаточно обратить внимание на Национальный комитет Демократической партии, который фактически сотрудничал с посольством Украины в поисках компромата на своих соперников", — сказала Сандерс на брифинге для журналистов.

Она подчеркнула, что все факты работы украинской дипмиссии с демократами "хорошо задокументированы". При этом конкретных доказательств этому американская чиновница не представила.

Значки с изображением кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лидер демократов в сенате призвал не винить Россию в проигрыше Клинтон
Позднее телеканал CNN сообщил, что украинские официальные лица были готовы предложить Нацкомитету Демпартии США информацию, способную повредить кампании Трампа. По данным журналистов, компромат, в частности, касался тогдашнего главы предвыборной кампании республиканца Пола Манафорта, который в свое время был советником экс-президента Украины Виктора Януковича.

В Демпартии эти обвинения отвергли.

"Мы не получили никакой информации. Дело не пошло дальше слухов", — рассказал один из источников телеканала в партии.

Украинские дипломаты все претензии также опровергают. В посольстве Украины в США заявили, что Киев не поддерживал какую-либо из сторон президентских выборов, занимая нейтралитет.

"Плохой сигнал" для Киева

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Американист: для Трампа "тема России" – тяжкий груз, но он пока держит удар
Обвинения со стороны Трампа уже прокомментировал лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко. Политик воспользовался моментом, чтобы вновь раскритиковать Петра Порошенко.

"Президент США Трамп обвинил Украину во вмешательстве и саботаже его выборной кампании. Это очень плохой для нас сигнал… Если бы у президента Порошенко был мощный внутренний стержень, не демонстрировал перед каждым гибкость спины и меньше рефлексировал перед наемниками, на Украине было бы гораздо меньше проблем", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Перспективы расследования

Сообщениями о связях Демпартии с украинским властями уже заинтересовались в ФБР. Кандидат Трампа на пост главы бюро Кристофер Рей выразил готовность провести расследование этих обвинений.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
Трамп заявил, что не нуждался в компромате на Клинтон от России
Во время слушаний в конгрессе сенатор Линдси Грэм поинтересовался у Рея, имел ли Киев право вмешиваться в предвыборную гонку. Потенциальный директор ФБР ответил на этот вопрос отрицательно.

Сенатор также задал Рею дополнительный вопрос о его готовности изучить обоснованность претензий к Украине.

"Я буду рад это сделать", — заявил Кристофер Рей.

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