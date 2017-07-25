Задержанной в Турции девочке из России запретили выезд из страны

САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Задержанная в Турции девочка Лиза и ее отец Сергей Уханов не смогли вылететь в Россию из-за запрета на выезд, сообщил РИА Новости дедушка Лизы, житель Саратовской области Валерий Уханов.

"Они не смогли вылететь из Турции. Их задержали для дальнейшего разбирательства. Сергей с Лизой опоздали на свой рейс из-за разбирательства. Сейчас, насколько я знаю, на место выехал представитель консульства России", — сообщил собеседник агентства.

Отец девочки – Сергей Уханов подтвердил РИА Новости, что они не смогли покинуть территорию Турции. Он добавил, что у Лизы есть запрет на выезд из страны.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Сергей Уханов просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что девочка передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию.