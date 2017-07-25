Politico: Манафорт раскроет детали встречи Трампа-младшего с Весельницкой

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт согласился предоставить сенатскому комитету по разведке документы по прошлогодней встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использована лишь как предлог для встречи.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности.
Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.
Manafort to answer questions, share notes with Senate investigators https://t.co/F0EzknVuy0 pic.twitter.com/rxZt9u5aFW— POLITICO (@politico) 25 июля 2017 г.