Politico: Манафорт раскроет детали встречи Трампа-младшего с Весельницкой

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Руководитель предвыборного штаба президента США Пол Манафорт согласился предоставить сенатскому комитету по разведке документы по прошлогодней встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, Манафорт выступит в сенатском комитете по разведке в ближайшие 48 часов. Слушание пройдет "за закрытыми дверями". Источник не уточнил, какие еще вопросы будут обсуждаться в ходе слушания.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использована лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

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