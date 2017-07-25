Трамп обвинил Евросоюз в политике протекционизма в отношении США

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил ЕС в протекционистской политике в отношении США, призвав Европейский союз прекратить ее.

"Работаю над важным торговым соглашением с Великобританией. Это может принести множество замечательных рабочих мест. ЕС действует очень протекционистски с США. Прекратите!", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее в ходе встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй на полях саммита "большой двадцатки" Трамп заявил, что надеется на быстрое заключение договора о двусторонней торговле с Великобританией.