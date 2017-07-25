Ляшко прокомментировал заявление Трампа о вмешательстве Киева в выборы

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев пытался саботировать его предвыборную кампанию, является "плохим сигналом" для Украины, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Ранее Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.

"Президент США Трамп обвинил Украину во вмешательстве и саботаже его выборной кампании. Это очень плохой для нас сигнал… Если бы у президента Порошенко был мощный внутренний стержень, не демонстрировал перед каждым гибкость спины и меньше рефлексировал перед наемниками, на Украине было бы гораздо меньше проблем", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.