Глава управления ФСБ в Крыму обвинил Украину в создании помех туристам

СЕЛО ПРАВДА, (КРЫМ), 25 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Украинские власти на границе с Крымом намеренно создают препятствия желающим посетить полуостров, сказал журналистам начальник управления ФСБ по республике Крым Виктор Палагин.
Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым.
Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявлял, что, по данным его источников, украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.
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