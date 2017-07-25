Глава управления ФСБ в Крыму обвинил Украину в создании помех туристам

Знак на границе России и Украины. Архивное фото

Знак на границе России и Украины. Архивное фото

СЕЛО ПРАВДА, (КРЫМ), 25 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Украинские власти на границе с Крымом намеренно создают препятствия желающим посетить полуостров, сказал журналистам начальник управления ФСБ по республике Крым Виктор Палагин.

"Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон. Создаются препятствия (на границе), это есть", — сказал Палагин.

Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым.

Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявлял, что, по данным его источников, украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.

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