Задержанный в ОАЭ российский режиссер Манукян ожидает суда

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Задержанный в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника российский режиссер Арик Манукян рассказал, что посольство РФ в Абу-Даби оказывает ему помощь, в настоящее время он ожидает суда.

Ранее заведующий консульским отделом посольства Рамиль Бикмуллин сообщил РИА Новости, что посольство делает все, чтобы разрешить ситуацию вокруг российского кинорежиссера. Манукян был задержан в Абу-Даби, где два месяца назад снимал свадебное видео у Большой мечети шейха Заеда. По словам дипломата, съемка не была согласована.

Режиссер после задержания провел около пяти дней в отделе уголовного розыска, а затем столько же — в камере предварительного заключения. После того как посольство предприняло усилия для разрешения ситуации, Манукян был освобожден и сейчас находится в стране под подпиской о невыезде.

"Ясности никакой, ждем суда, посольство помогает, но ничего сделать не может", — сообщил Манукян РИА Новости.

Ему грозит наказание от штрафа до тюремного заключения. Сейчас его дело находится в прокуратуре по вопросам национальной безопасности. Дата заседания суда по данному делу пока неизвестна.