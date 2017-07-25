В польском сейме отреагировали на идею СФ ввести санкции против Варшавы

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Инициатива Совета Федерации о введении санкций в отношении Польши из-за принятия поправок в закон о декоммунизации, которые позволяют снос советских памятников, не вызывает удивления, поскольку позиция РФ по данному вопросу не изменилась, несмотря на то, что документ не нарушает двусторонние польско-российские соглашения, заявил во вторник вице-спикер польского сейма Рышард Терлецкий.

Совфед во вторник принял заявление, в котором предлагает президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам, а также ввести санкции в отношении парламентариев, инициаторов закона о декоммунизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по данному вопросу пока не принималось.

"Предложение о санкциях в отношении Польши в связи со вступлением в силу новеллы о запрете пропаганды коммунизма не изменяет прежнюю позицию России, а поэтому не вызывает удивления", — заявил Терлецкий, которого цитирует агентство PAP.

Вице-спикер напомнил, что принятые поправки не нарушают двустороннее соглашение РФ и Польши — "соглашение, которое касается могил, касается кладбищ". "Этот закон ничего не изменяет в ситуации, когда различные упоминания находятся на могилах солдат или вообще на могилах", — подчеркнул Терлецкий.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с поправками "станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй". "Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", — говорится в документе.

При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.