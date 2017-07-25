Немецкие демографы подсчитали, как быстро состарится население Европы

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Северные и центральные районы Европы до 2050 года будут стабильны с точки зрения демографической ситуации, юг и восток континента, напротив, ожидает стремительное старение населения, об этом говорится в новом исследовании, проведенном Институтом народонаселения и развития Берлина, которое представили журналистам во вторник.
В результате анализа полученных данных, по словам Клингхольца, были получены следующие результаты: скандинавские страны, Великобритания, Нидерланды, Австрия, Германия, Швейцария являются наиболее сильно развитыми с точки зрения экономики и демографии регионами. При этом подчеркивается, что если в Швеции, Норвегии, Великобритании демонстрируются высокие цифры рождаемости, то стабильность немецкоязычного региона поддерживается за счет сильного притока мигрантов из других стран Европы и мира. Начавшиеся в 80-е годы демографические сложности на юге континента, в Греции, Испании, Португалии, а также на юге Италии в результате финансового, долгового и миграционного кризисов усугубились, по прогнозу, эти страны ожидает дальнейшее падение рождаемости и рост эмиграции.
По словам сотрудника института Штефана Сиферта, уровень рождаемости и уровень миграции тесно связаны между собой, отъезд из страны молодежи ведет к усугублению демографического кризиса.
Мигранты поддерживают Германию
Благодаря приезду в Германию в последние четыре года около 1,5 миллиона беженцев и сотен тысяч мигрантов из стран Европы и мира демографический рост в ФРГ остается стабильным, несмотря на то, что в последние 40 лет смертность превышает рождаемость, и эта тенденция будет продолжена до середины текущего века, прогнозируют исследователи. Причинами для миграции именно в немецкоязычный регион они называют высокий экономический уровень, обеспеченность жизни граждан, наличие рабочих мест. Вместе с тем, миграция влечет за собой риски — население страны ставит вопросы, удастся ли интегрировать приехавшим в немецкое общество? По всей видимости, вопросы эти довольно серьезны, что демонстрирует рост популярности правых партий, к примеру, партии евроскептиков "Альтернатива для Германии".
Центрами демографического развития в Германии названы Бавария и Баден-Вюртемберг, они же являются мощными индустриальными кластерами. Помимо этого, значительный демографический рост наблюдается в Берлине и Лейпциге. В Берлине мигрантов ждут три университета, довольно скромная стоимость жизни и широкий выбор рабочих мест. Столица Саксонии Лейпциг проводит всемирную выставку, там есть университет, аэропорт и очень развитая индустрия, в частности, сталелитейная и автомобилестроительная промышленность, которая постоянно испытывает дефицит в квалифицированных кадрах.
Между тем, старение коренного населения в Германии продолжает расти. В обществе наблюдается 21% людей старше 64 лет, это третий по величине показатель в Европе после Греции и Италии. На каждого пенсионера приходится трое работающих граждан, говорится в исследовании.