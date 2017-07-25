Немецкие демографы подсчитали, как быстро состарится население Европы

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Северные и центральные районы Европы до 2050 года будут стабильны с точки зрения демографической ситуации, юг и восток континента, напротив, ожидает стремительное старение населения, об этом говорится в новом исследовании, проведенном Институтом народонаселения и развития Берлина, которое представили журналистам во вторник.

"Старение, безусловно, является самым ощутимым экономическим итогом демографического развития. Есть два варианта борьбы с этим явлением и рекрутирования новых кадров для рабочего рынка — увеличение рождаемости и привлечение мигрантов. Европа может стать пионером демографической миграции, но мы видим, что развитие в этом направлении в разных частях континента протекает по-разному", — заявил доктор Рейнер Клингхольц, который участвовал в исследовании, в рамках которого были проанализированы 290 регионов в Европе.

В результате анализа полученных данных, по словам Клингхольца, были получены следующие результаты: скандинавские страны, Великобритания, Нидерланды, Австрия, Германия, Швейцария являются наиболее сильно развитыми с точки зрения экономики и демографии регионами. При этом подчеркивается, что если в Швеции, Норвегии, Великобритании демонстрируются высокие цифры рождаемости, то стабильность немецкоязычного региона поддерживается за счет сильного притока мигрантов из других стран Европы и мира. Начавшиеся в 80-е годы демографические сложности на юге континента, в Греции, Испании, Португалии, а также на юге Италии в результате финансового, долгового и миграционного кризисов усугубились, по прогнозу, эти страны ожидает дальнейшее падение рождаемости и рост эмиграции.

Особенно стремительно будет развиваться ситуация в восточноевропейских странах, так как именно эти государства считались всегда регионами с высоком рождаемостью, особенно при существовании социалистических систем. Невозможность быстро обеспечить экономический рост этих государств на уровне Западной Европы провоцирует высокие темпы миграции, особенно среди молодежи, падение рождаемости и быстрое старение. В результате такие государства, как Болгария и Румыния до 2050 года могут терять по 0,5% населения в год, а прибалтийские республики, по прогнозам Берлинского института, могут потерять к середине века до 40% населения.

По словам сотрудника института Штефана Сиферта, уровень рождаемости и уровень миграции тесно связаны между собой, отъезд из страны молодежи ведет к усугублению демографического кризиса.

Мигранты поддерживают Германию

Благодаря приезду в Германию в последние четыре года около 1,5 миллиона беженцев и сотен тысяч мигрантов из стран Европы и мира демографический рост в ФРГ остается стабильным, несмотря на то, что в последние 40 лет смертность превышает рождаемость, и эта тенденция будет продолжена до середины текущего века, прогнозируют исследователи. Причинами для миграции именно в немецкоязычный регион они называют высокий экономический уровень, обеспеченность жизни граждан, наличие рабочих мест. Вместе с тем, миграция влечет за собой риски — население страны ставит вопросы, удастся ли интегрировать приехавшим в немецкое общество? По всей видимости, вопросы эти довольно серьезны, что демонстрирует рост популярности правых партий, к примеру, партии евроскептиков "Альтернатива для Германии".

Наибольшее число мигрантов и беженцев прибыло в Германию на волне кризиса 2015 года — почти 900 тысяч человек, по данным МВД. Около двух третей из них получили вид на жительство в Германии. Стремясь скорее вывести вновь обретенную рабочую силу на рынок, правительство ФРГ приняло новые законы, которые предусматривают, в частности, участие мигрантов и беженцев в интеграционных курсах еще до вынесения решения о предоставлении им убежища, открытия им выхода на рабочий рынок через три месяца пребывания в стране. Однако трудоустройство этих людей до сих пор протекает не вполне успешно: из-за низкой квалификации и плохого знания языка работодатели не могут их трудоустроить, только 10% прибывших имеют квалификацию, требуемую в Германии, говорится в исследовании Берлинского института.

Центрами демографического развития в Германии названы Бавария и Баден-Вюртемберг, они же являются мощными индустриальными кластерами. Помимо этого, значительный демографический рост наблюдается в Берлине и Лейпциге. В Берлине мигрантов ждут три университета, довольно скромная стоимость жизни и широкий выбор рабочих мест. Столица Саксонии Лейпциг проводит всемирную выставку, там есть университет, аэропорт и очень развитая индустрия, в частности, сталелитейная и автомобилестроительная промышленность, которая постоянно испытывает дефицит в квалифицированных кадрах.

Между тем, старение коренного населения в Германии продолжает расти. В обществе наблюдается 21% людей старше 64 лет, это третий по величине показатель в Европе после Греции и Италии. На каждого пенсионера приходится трое работающих граждан, говорится в исследовании.