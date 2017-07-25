В ЛНР заявили провокационном обстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (217)

ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что украинские силовики в присутствии журналистов открыли огонь по территории ЛНР, пытаясь спровоцировать ополченцев на ответный огонь.

Ранее в ЛНР заявили, что за истекшие сутки ВСУ десять раз нарушил режим прекращения огня. В результате погибли двое военнослужащих Народной милиции ЛНР.

"Двадцать третьего июля из района населенного пункта Луганское, подконтрольного ВСУ, по населенному пункту Логвиново подразделениями 53 бригады ВСУ велся провокационный минометный огонь", — сказал Марочко.

По данным ведомства, в указанное время на позициях ВСУ находились съемочные группы украинских информационных агентств, чтобы зафиксировать ответный огонь.

"Военнослужащие Народной милиции не отреагировали на провокацию и ответный огонь не открывали", — подчеркнул спикер.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.