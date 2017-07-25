Украина создала вербовочные пункты на границе с Крымом

Знак на границе России и Украины. Архивное фото

Знак на границе России и Украины. Архивное фото

СЕЛО ПРАВДА, (КРЫМ), 25 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Украинские спецслужбы и силовики организовали на границе с Крымом вербовочные пункты, в которых принуждают к сотрудничеству крымчан, возвращающихся на полуостров, сказал журналистам начальник управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин.

"Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт", – заявил Палагин.

По его словам, к сотрудничеству принуждаю каждого руководителя даже самого низшего звена.

Глава регионального управления ФСБ отметил, что граждане сообщали в ФСБ об этих попытках вербовки на Украине.

"Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на украинскую сторону. Мы выносим отказные (материалы об отказе в возбуждении уголовных дел), так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной", – сказал Палагин.

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