ЕС намерен укреплять антитеррористическое сотрудничество с Египтом

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз и Египет намерены укрепить антитеррористическое сотрудничество, ЕС может направить в свое представительство в стране экспертов по борьбе с терроризмом, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Одним из вопросов, которые мы обсуждали с министром, была возможность укрепить наше сотрудничество в области терроризма, включая возможность направить экспертов по антитеррору в нашу делегацию в Каире", — сказала Могерини журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Она также сообщила, что в воскресенье на встрече с эмиром Кувейта обсуждала планы ЕС по контртеррористическому сотрудничеству с Советом по сотрудничеству стран Персидского залива (GCC).