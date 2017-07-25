Израиль убрал металлоискатели и камеры с главного входа на Храмовую гору

ИЕРУСАЛИМ, 25 июл — РИА Новости. Израильские власти во вторник убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины, передает корреспондент РИА Новости.
За минувшую ночь со входа, примыкающего к Львиным воротам в восточной части Старого города, исчезли пять стоявших там рамок металлоискателей, а со стальной рампы сняты видеокамеры. Рампа остается на месте вместе с шестью рядами металлических барьеров для перераспределения потока верующих. Сама площадь оцеплена полицией, и верующих там пока не видно.
Системы контроля у Храмовой горы появились больше недели назад в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.
Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.
Показателем исчерпанности конфликта, вероятно, можно будет считать массовое возвращение мусульман к молитвам в мечетях Храмовой горы.