Представителей СМИ задержали вблизи военного объекта на Украине

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Представителей одного из украинских телеканалов задержали вблизи военного объекта воздушных сил ВС Украины, расположенного в Житомирской области, за попытку запуска квадрокоптера, сообщила во вторник пресс-служба командования воздушных сил.

"Двадцать пятого июля возле одного из военных объектов воздушных сил вооруженных сил Украины, расположенного в Житомирской области, силами оперативно-дежурной службы воинской части были оперативно задержаны представители одного из отечественных телеканалов при попытке запуска квадрокоптера в трехкилометровой зоне, прилегающей к территории военного объекта", — говорится в сообщении командования на странице в Facebook

Как отмечается, задержанных представителей СМИ передали сотрудникам Национальной полиции, обстоятельства их деятельности в зоне, прилегающей к территории военного объекта, выясняются.