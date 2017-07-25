Трамп поблагодарил Маккейна за возвращение в конгресс для голосования

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского сенатора-республиканца Джона Маккейна за его намерение вернуться в Вашингтон для голосования по нескольким законопроектам, в том числе по санкциям против России.
"Здорово, что Джон Маккейн возвращается для голосования. Смельчак, американский герой! Спасибо, Джон", — написал американский лидер в своем официальном микроблоге в Twitter.
So great that John McCain is coming back to vote. Brave — American hero! Thank you John.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.
В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС.