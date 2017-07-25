Трамп поблагодарил Маккейна за возвращение в конгресс для голосования

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил американского сенатора-республиканца Джона Маккейна за его намерение вернуться в Вашингтон для голосования по нескольким законопроектам, в том числе по санкциям против России.

На прошлой неделе стало известно, что у 80-летнего Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение. Накануне стало известно, что сенатор-республиканец намерен вернуться в Вашингтон для работы над "важными законопроектами", в том числе по санкциям против России.

"Здорово, что Джон Маккейн возвращается для голосования. Смельчак, американский герой! Спасибо, Джон", — написал американский лидер в своем официальном микроблоге в Twitter.

So great that John McCain is coming back to vote. Brave — American hero! Thank you John. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

В субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса заявили, что согласовали текст законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР. Во вторник в палате представителей пройдет по нему голосование, в случае утверждения он будет передан в сенат, а затем главе государства.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС.