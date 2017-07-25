В Польше прокурор просит до пяти лет тюрьмы для чеченцев за поддержку ИГ*

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Прокурор просит польский суд приговорить четырех чеченцев, подозреваемых в поддержке террористической группировки "Исламское государство"* к срокам от 3 до 5 лет лишения свободы, сообщает во вторник агентство PAP.

Четырем гражданам РФ выдвинуты обвинения в участии в преступной группе и сборе денег для помощи ИГ*. В ходе следствия было установлено, что с мая по октябрь 2014 года в Белостоке, Ломже, Варшаве и других городах Польши, а также в Турции действовала преступная группа, в которую и входили обвиняемые. По данным прокуратуры, они собирали деньги для финансирования деятельности группировки в Сирии и Ираке, организовали оказание медицинской помощи одному из боевиков ИГ* на территории Польши, а также покупали оборудование, в частности оптические прицелы, рюкзаки и аудиогарнитуры, которые позже переправляли боевикам в Сирию и Ирак.

По данным агентства, рассмотрение данного дела завершилось в суде в Белостоке во вторник, стороны выступают с последним словом. Отмечается, что прокурор также требует оштрафовать подсудимых. Обвиняемые свою вину не признают. По их словам, деньги собирались не для ИГ*, а для "независимых чеченских боевиков, сражающихся за Чеченскую Республику Ичкерия*".

* Террористические организации, запрещенные в России.