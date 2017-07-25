Автор теории о "сговоре Трампа с Москвой" оскорбил Ассанжа в Twitter

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский журналист, автор Newsweek Курт Айхенвальд, прославившийся сфабрикованными публикациями о "сговоре" президента США Дональда Трампа и российских властей, обрушился с критикой в Twitter на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Все началось с того, что Ассанж опубликовал сообщение о результатах внесудебного соглашения, согласно которым Newsweek был вынужден удалить статьи Айхенвальда.

Так как из профайла журналиста пропала информация о работе в издании, глава WikiLeaks задался вопросом, был ли он уволен и чем теперь займется в "ленивое воскресенье".

Hey @JulianAssange: How about I spend the day linking reports about how your best buddies are attacking democracy? https://t.co/Syu1VG2eyz — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 22 июля 2017 г.

​"Эй, Джулиан Ассанж. Как насчет того, что я провожу день, разбираясь, как твои лучшие друзья нападают на демократию?", — написал Айхенвальд.

Под лучшими друзьями он, очевидно, подразумевал телеканал RT и информационное агентство Sputnik, аккаунты которых он будет упоминать практически во всех последующих постах.

Last one: in honor of @JulianAssange, Im gonna eat at a restaurant.He cant do that. Cause if he leaves the embassy, he'll be arrested 4 rape — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 22 июля 2017 г.

"Пойду поем в ресторане в честь Джулиана Ассанжа. Он-то это сделать не сможет. Если он покинет посольство, будет арестован за изнасилование", — написал Айхенвальд.

Hey @JulianAssange: here's where I am. This is what freedom looks like. Too bad you'll never experience it again pic.twitter.com/8tZ0i5nggS — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 23 июля 2017 г.

"Эй, Джулиан Ассанж, вот я где. Это свобода. Плохо, что ты трусливый насильник, никогда не испытаешь это снова", — такая запись появилась чуть позже.

Newsweek/MSNBC/Vanity Fair's @KurtEichenwald libels me as a child rapist, STD spreader & Putin agent — after losing @WikiLeaks libel case. pic.twitter.com/KHKeifQFG3 — Julian Assange (@JulianAssange) 24 июля 2017 г.

"Автор Newsweek, MSNBC и Vanity Fair's после проигрыша в суде назвал меня педофилом, распространителем венерических заболеваний и агентом Путина", — резюмировал Ассанж.

Как сообщает Sputnik, пока неизвестно, собирается ли основатель WikiLeaks подавать иск о защите чести и достоинства.

Ошибка, превратившаяся в теорию заговора

В прошлом году Айхенвальд выпустил серию статей о том, что Трамп (тогда еще кандидат от Республиканской партии) "пляшет под дудку Москвы". Обвинения журналиста основывались на ошибке бывшего редактора Sputnik Билла Морана.

Моран 10 октября 2016 года обнаружил в интернете выдержки из переписки окружения Хиллари Клинтон — добытую хакерами информацию опубликовал сайт WikiLeaks. Редактор понадеялся на достоверность записи и процитировал в публикации Sputnik письмо ближайшего советника Клинтон Сидни Блюменталя, который якобы признал ответственность экс-госсекретаря США за гибель американцев в ходе теракта в ливийском Бенгази.

Однако через 20 минут Моран понял, что речь шла не о словах Блюменталя, а о статье Айхенвальда, которую цитировал чиновник. После этого он допустил явную ошибку, удалив неверную статью без формальной поправки или аннулирования.

Вслед за редактором на популярный твит "клюнул" Трамп, который процитировал запись в тот же день на предвыборном митинге. Айхенвальд заметил это и сделал вывод, что Sputnik и Трамп получают указания одновременно из Кремля.

Статья Newsweek сразу же стала предметом широкой дискуссии в Сети. Примечательно, что теорию Айхенвальда развенчали его же коллеги на Западе, в частности The Washington Post, BuzzFeed и другие крупные СМИ. Моран в свою очередь подробно задокументировал попытки журналиста замять дело посулами и угрозами.

Агентство Sputnik первоначально уволило Морана за допущенные им редакторские ошибки, но затем, рассмотрев его ситуацию, предложило ему вернуться на работу, однако тот отказался. Моран ушел из журналистики, закончил обучение на юриста и сдал адвокатский экзамен. Теперь он намерен заниматься делами о защите чести и достоинства.