Президент Сербии призвал к общественному диалогу о Косово

БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал все слои общества к обсуждению проблемы Косово, для поиска решения ради дальнейшего развития страны и европейской перспективы.

Авторский текст главы государства был опубликован накануне в массовом издании Blic, а затем он развернул косовскую тему в интервью телеканалу Pink . По мнению Вучича, "ключевая вещь, которая нас все время останавливает – вопрос отношения к Косово и Метохии".

"Некоторые скажут – посмотрите на него, он хочет признать (независимость) Косово. Если оставим детям этот вопрос нерешенным, наши дети опять будут сражаться и, вообще, найдется ли решение через 10, 20, 100 лет… Мы должны поместить предмет в реальные рамки. Что можем и чего не можем сделать, чтобы не препятствовать будущему наших детей. Пока этого не сделаем, у нас будет замороженный конфликт, из которого мы никогда не выйдем", — цитирует Blic президента Сербии.

Вучич отметил, что как глава государства "будет разговаривать со всеми": представителями Сербской православной церкви, историками, политиками и обычными гражданами, а также представителями оппозиции.

"Я их выслушаю, и скажу, что сам думаю. Но перед возобновлением диалога (с косовскими албанцами в Брюсселе) не стану никому ничего навязывать. Хочу посмотреть, что можем сделать", — приводит слова президента газета.

Вучич настаивает на политическом решении вопроса путем переговоров с Приштиной, без конфликтов, подобных прошедшему в 1998-1999 годах. При этом он подчеркнул, что от Белграда потребуются определенная решимость, терпение и готовность к компромиссам.

"Тогда все пути политического сотрудничества и экономического развития были бы открыты для Сербии. Двери Европейского союза также. Иначе сохраним конфликт, смысла которого не понимаем, будем геройствовать до первого боя и одни и другие. А последствия?" — сказал сербский президент.

По итогам состоявшейся 3 июля в Брюсселе при посредничестве главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини неформальной встречи президента Сербии с главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи стороны договорились начать подготовку нового раунда рабочих переговоров на высшем уровне.

Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает независимость самопровозглашенной республики, однако под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году была вынуждена начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.