Коротченко: решение купить С-400 показывает свободу Турции от США и НАТО

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Решение Турции купить зенитно-ракетную систему (ЗРС) С-400 показывает, что президент Тайип Эрдоган свободен от давления США и НАТО, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал позицию США по поводу возможной сделки Анкары и Москвы по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкий лидер отметил, что не понимает озабоченность Вашингтона. На прошлой неделе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал журналистам, что Москва и Анкара решили технические вопросы по контракту о поставках С-400. По его словам, окончательное решение должны принять правительства двух стран.

"Решение турецкого руководства закупить российскую зенитно-ракетную систему С-400 показывает, что Анкара полностью свободна от любых форм военно-политического давления со стороны США и других стран НАТО, принимая решение относительно ключевых аспектов обеспечения своей национальной безопасности", – сказал Коротченко.

По его словам, Турция стремится закупить лучшую зенитно-ракетную систему, которая сегодня предлагается на мировом рынке оружия. С-400 сможет обеспечить безопасность Турции в сфере воздушно-космической обороны на несколько десятилетий вперёд, так как жизненный цикл таких ЗРС составляет по меньшей мере 25-30 лет, а при модернизации – не менее 40 лет. Прямым конкурентом для С-400 является американская система Patriot PAC-3, этим и вызвана резкая реакция со стороны Вашингтона.

"Это отражение разочарования, которое испытывают американские производители зенитно-ракетных систем, проигравшие конкурентную борьбу российской оборонной промышленности. Решение Турции работает на укрепление имиджа президента Турции Эрдогана как абсолютно самостоятельного и ответственного политика, а также имиджа России, как надёжного поставщика вооружения и военной техники", – добавил Коротченко.