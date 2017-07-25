Силовики продали ополчению ДНР американский беспилотник, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские силовики продали американский беспилотник ополчению, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Украинская армия, как и прежде, остается основным поставщиком для ВС ДНР. Так, несколько дней назад военнослужащие одного из подразделений ВСУ на Мариупольском направлении предоставили в постоянное пользование нашим защитникам беспилотные летательные аппараты", — сказал Басурин.

Он уточнил, что речь идет о продаже силовиками одного "дорогостоящего американского" беспилотника.