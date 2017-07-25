Кабмин Украины создал комиссию для завершения ликвидации концерна "Антонов"

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Правительство Украины создало комиссию которая завершит ликвидацию госконцерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав "Укроборонпрома", соответствующее постановление от 19 июля обнародовано на сайте кабинета министров.

В конце марта 2015 года кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный "Завод 410 Гражданской авиации". В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

"Кабинет министров Украины постановляет ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов", создать комиссию по ликвидации концерна. Утвердить главой указанной комиссии заместителя министра экономического развития и торговли Бровченка Юрия Петровича", — говорится в постановлении. Главе комиссии поручено обеспечить меры по ликвидации концерна и представить в трехмесячный срок на рассмотрение кабмина ликвидационный баланс.

"Укроборонпром" был создан в 2010 году, ему было передано подавляющее большинство предприятий оборонной отрасли Украины. Задача концерна — удовлетворять потребности вооруженных сил Украины в новейших образцах вооружения, укреплять международный авторитет Украины за счет расширения рынков сбыта и повышать роль украинского ОПК в социально-экономическом развитии страны.

Концерн "Антонов" был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Предприятие объединяет конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты "Руслан" и "Мрия".

До момента интеграции концерна "Антонов" в состав "Укроборонпрома" в него входили три предприятия — "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) и "Завод 410 ГА" (киевский завод гражданской авиации).