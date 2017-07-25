Кабмин Украины создал комиссию для завершения ликвидации концерна "Антонов"

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Правительство Украины создало комиссию которая завершит ликвидацию госконцерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав "Укроборонпрома", соответствующее постановление от 19 июля обнародовано на сайте кабинета министров.
"Кабинет министров Украины постановляет ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов", создать комиссию по ликвидации концерна. Утвердить главой указанной комиссии заместителя министра экономического развития и торговли Бровченка Юрия Петровича", — говорится в постановлении. Главе комиссии поручено обеспечить меры по ликвидации концерна и представить в трехмесячный срок на рассмотрение кабмина ликвидационный баланс.
Концерн "Антонов" был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Предприятие объединяет конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты "Руслан" и "Мрия".
До момента интеграции концерна "Антонов" в состав "Укроборонпрома" в него входили три предприятия — "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) и "Завод 410 ГА" (киевский завод гражданской авиации).