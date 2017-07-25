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В мире

"Простыми словами": Савченко 20 секунд матом описывала ситуацию на Украине

14:2225.07.2017
(обновлено: 15:23 25.07.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фотоДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинский депутат Надежда Савченко оказалась в центре очередного скандала. Говоря о политической ситуации в стране, она за 20 секунд употребила 11 нецензурных ругательств.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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Савченко заявила, что вновь посетила неподконтрольные Киеву территории
Необычную акцию провел украинский телеканал NewsOne. Журналисты попросили политиков описать положение в стране "простыми словами". Кроме Савченко, своим мнением поделились Евгений Червоненко и Максим Гольдарб.

Короткие видеоролики были опубликованы на YouTube. Запись Савченко состоит всего из 20 секунд, при этом большую часть времени занимают нецензурные выражения.

Скандальный депутат

Надежда Савченко известна своими резкими высказываниями в адрес украинских политиков. Так, например, в июне она показала средний палец премьер-министру страны Владимиру Гройсману.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Савченко рассказала, как ее сватал иракский принц
Причиной столь явной демонстрации своего неуважения стало поведение Гройсмана во время голосования по госбюджету.

"Когда рассматривался бюджет с нарушением регламентной процедуры, как всегда, и когда Гройсман хотел протолкнуть с коррупционными закладками и ненадлежащим финансированием определенных позиций, которые Украине сейчас больше всего нужны… Премьер-министр позволил себе такой жест, который на культурном языке означает, что ему совершенно безразлично, что думает парламент, он сделает по-своему. Я ему в ответ показала жест, который означает, что он ошибается, "по-вашему не будет, парламент надо уважать", — пояснила Савченко свой поступок в эфире телеканала "112 Украина".

Какой именно жест показал во время заседания Рады Гройсман, она пояснять не стала.

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В Николаеве радикалы забросали Савченко яйцами
Савченко не раз выступала с резкими высказываниями в адрес украинских чиновников. В начале июня она предложила улучшить жизнь украинцев, уничтожив тысячу госслужащих.

"450 (человек. — Прим. ред.) в Раде, почти столько же в кабмине и на Банковой. Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче", — заявила депутат.

Доставалось от Савченко и ее коллегам по Верховной раде. В конце мая прошлого года она пришла босой на заседание парламента и назвала депутатов "лентяями-школьниками", а несколько дней спустя охарактеризовала работу Рады нецензурными словами.

Лавры Пиночета

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Савченко заявила, что украинские политики ведут себя в Европе как нищие
В марте Савченко резко раскритиковала работу президента Петра Порошенко. При этом она не исключила, что будет бороться за пост главы государства.

"Раньше я не думала о том, чтобы стать президентом. Я уже устала от этого вопроса. Моя задача — сделать Украину сильнее. Если для этого требуется стать президентом, я готова им стать", — заявила она в интервью изданию Globe and Mail.

Своим политическим кумиром Савченко назвала чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

"Очевидно, что он был диктатором, но диктатором-альтруистом. Очевидно, что после него в стране все было гораздо лучше, чем до него", — отметила депутат, дав понять, что готова управлять страной его методами.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Савченко предложила улучшить жизнь украинцев, уничтожив тысячу чиновников
Самого Порошенко Савченко назвала "врагом номер два". Под "номером один" у нее числится российский президент Владимир Путин.

"Невозможно бороться с врагом номер один, когда у тебя за спиной враг номер два. Есть очень высокий шанс, что враг номер два заключит сделку с врагом номер один, чтобы убить тебя", — заявила она.

Во главе своей партии

На прошлой неделе депутат рассказала журналистам, что Минюст зарегистрировал ее новую партию — "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: заявляя о своих президентских амбициях, Савченко лукавит
В конце декабря прошлого года нардеп объявляла о создании движения РУНА, которое намеревалось добиваться децентрализации Украины. Тогда она пообещала, что со временем РУНА станет политической силой. Однако позже общественная платформа приняла решение прекратить сотрудничество с Савченко из-за разногласий.

Бывшая летчица стала депутатом Верховной рады, находясь в российской тюрьме. Тогда она прошла в парламент по партийным спискам "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Первое время после освобождения Савченко входила во фракцию "Батькивщины", однако ее исключили после скандала, который разгорелся после ее встречи с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченком и Игорем Плотницким в Минске в декабре прошлого года. С тех пор она числится в Раде внефракционным депутатом.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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tvell
Правду сказала без мата и не скажешь !!!
14:30
25.07.2017
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