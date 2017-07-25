Силовики выпустили по ДНР более 100 мин и снарядов за сутки, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"На донецком направлении противник задействовал тяжелое артиллерийское вооружение. По десяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено два артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра и девять — калибром 122 миллиметра, а также 36 мин калибром 120 миллиметров и 57 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, по населенным пунктам на мариупольском направлении украинские силовики выпустили девять мин. Также огонь по населенным пунктам ДНР велся из гранатометов и стрелкового оружия, сообщил Басурин.