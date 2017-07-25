СМИ: саудовское лобби в США потратило $140 тысяч на антирекламу Катара

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Катарский телеканал "Аль-Джазира" утверждает, что саудовское лобби запустило в США рекламную кампанию против Катара, потратив на нее около 140 тысяч долларов.

Согласно документам, попавшим в распоряжение телеканала, Саудовский американский комитет по общественной информации (SAPRAC) приобрел семь телевизионных рекламных роликов на сумму 138 тысяч долларов. Американский телеканал NBC-4, вещающий в Вашингтоне, начал выпускать ролики в эфир с 23 июля. В рекламе Катар обвиняется в поддержке терроризма и дестабилизации союзников США в регионе.

Как сообщает "Аль-Джазира", три видео уже показаны 23 июля во время трансляции Открытого чемпионата Великобритании по гольфу. Остальные четыре анти-катарских рекламных ролика будут демонстрироваться по утрам в воскресенье в перерывах еженедельного выпуска программы Meet the Press Чака Тодда, который беседует с высокопоставленными чиновниками. Общая продолжительность четырех роликов составляет 120 минут.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.