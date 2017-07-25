СМИ рассказали о мужчине, напавшем на полицию в испанском анклаве Мелилья

МАДРИД, 25 июл – РИА Новости. Мужчина, ранивший ножом полицейского на границе между Марокко и испанским анклавом Мелилья, страдает психическим заболеванием, причиной нападения не является терроризм, сообщает газета EL Pais.

Во вторник утром мужчина, скорее всего марокканец по национальности, выбежал на полосу для транспорта на КПП Бени Энзар в Мелилье с криками "Аллах Акбар". Во время попытки его остановить он напал на стражей правопорядка с ножом, легко ранив одного из сотрудников.

Полиция считает, что речь о терроризме не идет, а мужчина страдает психическим заболеванием.