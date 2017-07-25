Немецкий журналист рассказал, как влюбился в Россию благодаря рок-музыке

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Немецкий корреспондент газеты Handelsblatt Андре Баллин рассказал, как влюбился в Россию с помощью русского рока.

"Русские женщины прекрасны, но первые по-настоящему сильные чувства к России во мне пробудил мужчина: тогда ему было 40 с чем-то, он был довольно некрасив, у него были проблемы с зубами, а голос был хриплым от сигарет и выпивки", — пишет он в статье под названием "Поэты, полные силы и печали".

Речь идет выступлении Гарика Сукачева, на который автор материала попал 15 лет назад. Это был первый рок-концерт, на котором Баллин побывал в Москве.

По словам журналиста, "небольшого роста человек с серьгой в ухе и немного смешной прической" устроил в тот вечер "настоящий фейерверк".

"Прекрасные мелодии, подкрепленные потрясными ритмами, плюс страсть и харизма певца повергли тогда в дрожь весь зал, включая меня", — продолжает Баллин.

Сукачева он называет, "вероятно, самым известным представителем фолк-рока в России", и отмечает, что для него, как и для многих других российских рок-музыкантов, отправной точкой стала перестройка. Цензура была ослаблена, появлялись новые группы, а старые могли, наконец, выйти из подполья, пишет он.

Баллин упоминает многие известные коллективы того времени, в том числе Машину времени и Аквариум, которые он описывает как "группы с ярко выраженной политической позицией".

Самой влиятельной группой Баллин называет Кино и ее лидера Виктора Цоя, чья ранняя смерть а автокатастрофе в 1990 году лишь укрепила его статус легенды. Многие его песни стали символами времени и классикой русского рока, отмечает немецкий журналист далее.

Отдельно он упоминает "ска-панк-группу" Ленинград. Вокалист Сергей Шнуров, по его словам, является талантливым рокером, но в первую очередь — искусным провокатором.