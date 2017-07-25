Любые провокации в Донбассе отдаляют урегулирование, заявили в Кремле

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Действия, которые могут спровоцировать напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, отдалят от урегулирования ситуации, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможных поставках США оружия украинским военным.

"Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу отреагировать на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который, как сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си, заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.