Путин на "нормандских переговорах" указал на невыполнение Киевом соглашений

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в "нормандском формате" указал на бездействие Киева в выполнении минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа. Ранее пресс-служба украинского президента сообщила, что Порошенко настаивал на вводе в Донбасс миротворцев ООН.

"Ситуация продолжает буксовать с выполнением минских договоренностей, и пробуксовка вызвана, как отметил президент Путин, бездействием Киева. Что касается привлечения таких наблюдательных сил на разделительной линии, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать прошедшие переговоры, в том числе информацию о предложении Порошенко по вводу миротворцев ООН и информацию о том, что Путин отвергнул данное предложение.