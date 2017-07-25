Дейнего считает, что Киев боится визита Волкера в ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 25 июл – РИА Новости. Киев боится визита спецпредставителя США по Украине Курта Волкера на неподконтрольные украинским силовикам территории Донбасса, считает полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Официальная делегация госдепа США во главе с Волкером в воскресенье находилась с визитом в Донбассе. В понедельник Волкер и посол США на Украине Мари Йованович встретились с вице-спикером Рады Оксаной Сыроид и рядом депутатов.

"Они (власти Украины — ред.) очень боятся такой встречи (с представителями ДНР и ЛНР). Безусловно, изучение ситуации изнутри, ознакомлении с ситуацией в республике, с тем, как живут люди, как развиваются республики, как строится государство, было бы очень полезно для понимания сути конфликта в Донбассе. Именно поэтому Украина боится этого", — заявил Дейнего РИА Новости.

По его словам, с представителями ЛНР по поводу визита в республику Волкера никто не связывался.

"Ни со мной, ни с главой республики (Игорем Плотницким — ред.) никто от Курта Волкера не пытался каким-то образом согласовать визит. В украинской прессе муссируется эта тема, я думаю, они отрабатывают на упреждение… Я думаю, что эта мысль в какой-то момент посетит и самого Волкера, и он проявит инициативу, но пока такой инициативы нет", — сказал собеседник агентства.

Дейнего отметил, что власти ЛНР готовы обеспечить спецпредставителю США безопасность нахождения в ЛНР. "У нас безопасность любым гуманитарным миссиям и любым официальным международным представителям обеспечивается абсолютная. За исключением тех ситуаций, когда официальные представители миссии сами игнорируют требования безопасности", — подчеркнул полпред ЛНР.