Южная Корея отслеживает данные о возможной подготовке КНДР к пуску ракеты

Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению. Архивное фото

Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению. Архивное фото

ТОКИО, 25 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея внимательно отслеживает всю поступающую информацию о возможной подготовке КНДР к новому ракетному пуску, о которой ранее сообщил телеканал CNN.

Во вторник телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США обнародовал информацию о том, что на территории КНДР была замечена перевозка оборудования, необходимого для осуществления очередного пуска баллистической ракеты. По данным источника, очередное ракетное испытание может состояться в течение шести дней.

"Наши военные проводят пристальный мониторинг (передвижений на территории КНДР) путем совместных операций объединенных разведывательных мощностей США и Южной Кореи", — цитирует агентство Ренхап слова представителя объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

Вместе с этим южнокорейское министерство по делам объединения Кореи призвало Пхеньян избрать "мудрое решение" и не нагнетать и без того напряженную ситуацию на полуострове. "Правительство сурово ответит на провокации КНДР. (Мы надеемся), что Север изберет мудрое решение", — подчеркнули представители южнокорейского ведомства.

Центральное телевидение КНДР 4 июля объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. В Пентагоне также заявили, что была испытана МБР. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда в СБ ООН Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.