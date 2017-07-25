Южная Корея отслеживает данные о возможной подготовке КНДР к пуску ракеты

ТОКИО, 25 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея внимательно отслеживает всю поступающую информацию о возможной подготовке КНДР к новому ракетному пуску, о которой ранее сообщил телеканал CNN.
"Наши военные проводят пристальный мониторинг (передвижений на территории КНДР) путем совместных операций объединенных разведывательных мощностей США и Южной Кореи", — цитирует агентство Ренхап слова представителя объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.
Вместе с этим южнокорейское министерство по делам объединения Кореи призвало Пхеньян избрать "мудрое решение" и не нагнетать и без того напряженную ситуацию на полуострове. "Правительство сурово ответит на провокации КНДР. (Мы надеемся), что Север изберет мудрое решение", — подчеркнули представители южнокорейского ведомства.
США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда в СБ ООН Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.