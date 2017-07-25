Отец девочки, задержанной в Турции, потребует права проживать с ней вместе

САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Отец девочки, задержанной в Турции, Сергей Уханов в суде потребует права на совместное проживание с ней в Саратовской области, сообщила РИА Новости начальник отдела по опеке и попечительству районной администрации Надежда Соловьева.
Начальник отдела опеки отметила, что если суд примет сторону Уханова, он получит преимущественное право воспитывать ребенка и проживать с ним в Саратовской области. По словам собеседницы агентства, "это не даст права маме больше дергать ребенка, увозить девочку в другую страну и подвергать ее жизнь опасности". "Если даже суд встанет на сторону отца и оставит девочку с ним, то общение с матерью и встречи возможны. Но преимущество в воспитании ребенка получит отец и представлять интересы девочки будет тоже он", — сказала Соловьева.
Представитель отдела опеки добавила, что суд пока не назначил к рассмотрению иск Уханова.
Сам Сергей Уханов вылетел в Турцию и стал добиваться возвращения дочери. Мужчина также обратился за помощью к главе Чеченской республике Рамзану Кадырову. Девочка была передана отцу и отпущена из тюрьмы в понедельник, 24 июля. Как сообщил Уханов РИА Новости, в ближайшее время они планируют вылететь в Россию.