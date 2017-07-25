Отец девочки, задержанной в Турции, потребует права проживать с ней вместе

САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Отец девочки, задержанной в Турции, Сергей Уханов в суде потребует права на совместное проживание с ней в Саратовской области, сообщила РИА Новости начальник отдела по опеке и попечительству районной администрации Надежда Соловьева.

"Отец девочки подал исковое заявление в районный суд, чтобы тот определил место жительства отца и ребенка по месту их регистрации в Марксе. Таким образом, он просит суд предоставить ему преимущественное право в воспитании ребенка", — сказала собеседница агентства.

Начальник отдела опеки отметила, что если суд примет сторону Уханова, он получит преимущественное право воспитывать ребенка и проживать с ним в Саратовской области. По словам собеседницы агентства, "это не даст права маме больше дергать ребенка, увозить девочку в другую страну и подвергать ее жизнь опасности". "Если даже суд встанет на сторону отца и оставит девочку с ним, то общение с матерью и встречи возможны. Но преимущество в воспитании ребенка получит отец и представлять интересы девочки будет тоже он", — сказала Соловьева.

Представитель отдела опеки добавила, что суд пока не назначил к рассмотрению иск Уханова.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерями и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Сам Сергей Уханов вылетел в Турцию и стал добиваться возвращения дочери. Мужчина также обратился за помощью к главе Чеченской республике Рамзану Кадырову. Девочка была передана отцу и отпущена из тюрьмы в понедельник, 24 июля. Как сообщил Уханов РИА Новости, в ближайшее время они планируют вылететь в Россию.