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В мире

Эксперт объяснил "беспокойство" США по поводу поставок С-400 Турции

12:4725.07.2017
(обновлено: 12:50 25.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фотоЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США, на высоком уровне выражая озабоченность покупкой Турцией российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, которая по своим возможностям превосходит западные аналоги, ведут недобросовестную конкурентную борьбу, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ответ Пентагону: Эрдоган не понял тревогу США из-за покупки Турцией С-400‍
Накануне глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что покупка Турцией ЗРС С-400 у России вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре, что не видит причин для обеспокоенности.

"Я думаю, что обеспокоенность США вызвана в первую очередь конкуренцией. Не секрет, что Россия прочно занимает второе место в мире после США по объему поставок на экспорт вооружений — как в денежном выражении, так и в количественном. Кроме того, на ЗРС С-400 выстроилась, откровенно говоря, очередь зарубежных покупателей. Реальная эксплуатация, ознакомление с характеристиками таких систем ПВО позволяет сделать вывод, что они реально превосходят американские образцы — типа Patriot и западноевропейские по своим возможностям", — заявил РИА Новости во вторник Мураховский.

Он отметил, что "по соотношению цена — качество вообще конкурентов нет для С-400, поэтому американцы не стесняются, в том числе на таком высоком уровне, вставлять палки в колеса".

"Они вполне успешно, например, в ходе зарубежных визитов президента США Дональда Трампа лоббируют свои системы (…) Но когда высшее должностное лицо в американской военной иерархии, четырехзвездный генерал, открыто участвует в недобросовестной конкуренции — это нехорошо", — сказал военный эксперт.

Мураховский подчеркнул, что у России есть опыт продажи современных зенитных ракетных систем и комплексов государству — члену НАТО, напомнив, что Греции были проданы ЗРС С-300 и ЗРК "Бук".

"Что касается опасений раскрыть некие секреты. Все системы вооружений, которые продаются за рубеж, поставляются в так называемом экспортном облике. Они отличаются от тех, что получают Вооруженные силы России. Без утверждения паспорта экспортного облика, в котором описаны технические характеристики, комплектующие, которые можно использовать в экспортных образцах, ничего за границу не уходит. В составе Минобороны России есть Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, которая как раз и отвечает за контроль поставок за рубеж с тем, чтобы не был нанесен ущерб военной безопасности РФ", — констатировал аналитик.

Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф во время учений подразделений ракетного полка по выполнению задач боевого дежурства в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Военный эксперт: покупка Турцией С-400 будет означать, что США проиграли РФ
Он уверен, что технологии производства С-400 Турции проданы не будут. "Для того чтобы создать производство на ее территории потребуются десятки лет и сотни миллиардов долларов", — заключил Мураховский.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф" Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные.

Начало боевого дежурства С-400 "Триумф" в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛичный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.Офицер координирует выдвижение систем С-400 Триумф на позиции
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДля гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.Выставка образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Для гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТоржественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.Церемония освящения вооружения зенитного ракетного полка Южного военного округа (ЮВО)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкБоевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.
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