Эксперт объяснил "беспокойство" США по поводу поставок С-400 Турции

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США, на высоком уровне выражая озабоченность покупкой Турцией российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, которая по своим возможностям превосходит западные аналоги, ведут недобросовестную конкурентную борьбу, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
"Я думаю, что обеспокоенность США вызвана в первую очередь конкуренцией. Не секрет, что Россия прочно занимает второе место в мире после США по объему поставок на экспорт вооружений — как в денежном выражении, так и в количественном. Кроме того, на ЗРС С-400 выстроилась, откровенно говоря, очередь зарубежных покупателей. Реальная эксплуатация, ознакомление с характеристиками таких систем ПВО позволяет сделать вывод, что они реально превосходят американские образцы — типа Patriot и западноевропейские по своим возможностям", — заявил РИА Новости во вторник Мураховский.
Он отметил, что "по соотношению цена — качество вообще конкурентов нет для С-400, поэтому американцы не стесняются, в том числе на таком высоком уровне, вставлять палки в колеса".
"Они вполне успешно, например, в ходе зарубежных визитов президента США Дональда Трампа лоббируют свои системы (…) Но когда высшее должностное лицо в американской военной иерархии, четырехзвездный генерал, открыто участвует в недобросовестной конкуренции — это нехорошо", — сказал военный эксперт.
Мураховский подчеркнул, что у России есть опыт продажи современных зенитных ракетных систем и комплексов государству — члену НАТО, напомнив, что Греции были проданы ЗРС С-300 и ЗРК "Бук".
"Что касается опасений раскрыть некие секреты. Все системы вооружений, которые продаются за рубеж, поставляются в так называемом экспортном облике. Они отличаются от тех, что получают Вооруженные силы России. Без утверждения паспорта экспортного облика, в котором описаны технические характеристики, комплектующие, которые можно использовать в экспортных образцах, ничего за границу не уходит. В составе Минобороны России есть Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, которая как раз и отвечает за контроль поставок за рубеж с тем, чтобы не был нанесен ущерб военной безопасности РФ", — констатировал аналитик.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф" Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные.