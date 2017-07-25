Эксперт объяснил "беспокойство" США по поводу поставок С-400 Турции

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США, на высоком уровне выражая озабоченность покупкой Турцией российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, которая по своим возможностям превосходит западные аналоги, ведут недобросовестную конкурентную борьбу, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Накануне глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что покупка Турцией ЗРС С-400 у России вызвала бы обеспокоенность в Вашингтоне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре, что не видит причин для обеспокоенности.

"Я думаю, что обеспокоенность США вызвана в первую очередь конкуренцией. Не секрет, что Россия прочно занимает второе место в мире после США по объему поставок на экспорт вооружений — как в денежном выражении, так и в количественном. Кроме того, на ЗРС С-400 выстроилась, откровенно говоря, очередь зарубежных покупателей. Реальная эксплуатация, ознакомление с характеристиками таких систем ПВО позволяет сделать вывод, что они реально превосходят американские образцы — типа Patriot и западноевропейские по своим возможностям", — заявил РИА Новости во вторник Мураховский.

Он отметил, что "по соотношению цена — качество вообще конкурентов нет для С-400, поэтому американцы не стесняются, в том числе на таком высоком уровне, вставлять палки в колеса".

"Они вполне успешно, например, в ходе зарубежных визитов президента США Дональда Трампа лоббируют свои системы (…) Но когда высшее должностное лицо в американской военной иерархии, четырехзвездный генерал, открыто участвует в недобросовестной конкуренции — это нехорошо", — сказал военный эксперт.

Мураховский подчеркнул, что у России есть опыт продажи современных зенитных ракетных систем и комплексов государству — члену НАТО, напомнив, что Греции были проданы ЗРС С-300 и ЗРК "Бук".

"Что касается опасений раскрыть некие секреты. Все системы вооружений, которые продаются за рубеж, поставляются в так называемом экспортном облике. Они отличаются от тех, что получают Вооруженные силы России. Без утверждения паспорта экспортного облика, в котором описаны технические характеристики, комплектующие, которые можно использовать в экспортных образцах, ничего за границу не уходит. В составе Минобороны России есть Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, которая как раз и отвечает за контроль поставок за рубеж с тем, чтобы не был нанесен ущерб военной безопасности РФ", — констатировал аналитик.

Он уверен, что технологии производства С-400 Турции проданы не будут. "Для того чтобы создать производство на ее территории потребуются десятки лет и сотни миллиардов долларов", — заключил Мураховский.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф" Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные.