САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Отец задержанной в Турции девочки из Саратовской области Сергей Уханов сообщил РИА Новости, что планирует сегодня вместе с ней вылететь в Россию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Сергей Уханов просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что девочка передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию.
"Я думаю, что сегодня будем возвращаться", — сказал Сергей Уханов, добавив, что "есть такое подозрение", что на дочери "стоит запрет". "Поэтому мы сейчас пытаемся проверить данную информацию. Как только мы узнаем, что покинуть страну можно, мы вылетим в Москву", — добавил он.
Уханов также отметил, что девочка чувствует себя нормально и находится в хорошем настроении.