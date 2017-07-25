Задержанная в Турции девочка и ее отец планируют во вторник вылететь в РФ

САМАРА, 25 июл — РИА Новости. Отец задержанной в Турции девочки из Саратовской области Сергей Уханов сообщил РИА Новости, что планирует сегодня вместе с ней вылететь в Россию.

Ранее и.о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Сергей Уханов просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что девочка передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию.

"Я думаю, что сегодня будем возвращаться", — сказал Сергей Уханов, добавив, что "есть такое подозрение", что на дочери "стоит запрет". "Поэтому мы сейчас пытаемся проверить данную информацию. Как только мы узнаем, что покинуть страну можно, мы вылетим в Москву", — добавил он.

Уханов также отметил, что девочка чувствует себя нормально и находится в хорошем настроении.