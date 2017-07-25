В Египта за неделю ликвидировали 40 экстремистов на севере Синая

КАИР, 25 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта за неделю ликвидировали 40 экстремистов на севере Синайского полуострова в рамках проводимой там антитеррористической операции, говорится в заявлении ВС страны на официальной странице в Facebook.

Задержаны еще пять боевиков незаконных вооруженных формирований, уничтожены схроны боеприпасов, убежища и транспорт террористов. Сообщается также, что операция будет продолжена.

Накануне военные предотвратили крупный теракт на одном из КПП близ города эль-Ариш на севере Синая. Начиненная взрывчаткой автомашина попыталась проехать на людный пропускной пункт, но дорогу ей преградил армейский танк. Тогда террористы сначала обстреляли военных, а затем все же подорвали автомобиль. Погибли семь гражданских лиц. Армия утверждает, что в случае исполнения террористами плана, жертвами стали бы десятки мирных граждан и военных.

Египет несколько лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.