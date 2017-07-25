Исследование: 60% оружия, которым торгуют в теневом интернете, идет из США

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более половины вооружения, продаваемого в теневом интернете, поступает из США, свидетельствуют данные Манчестерского университета и центра RAND Europe.
Как отмечается в отчете, продаваемое в теневом интернете вооружение вряд ли может использоваться в крупномасштабных вооруженных конфликтах или поставляться террористическим организациям. Тем не менее, эти площадки доступны террористам-одиночкам, работающими самостоятельно или небольшим группами.
В ходе исследования были изучены 12 интернет-площадок, на которых торгуют огнестрельным оружием и взрывчаткой, а также инструкциями по их созданию в домашних условиях.