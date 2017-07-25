БАКУ, 25 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Баку окажет необходимое содействие осужденному в Азербайджане блогеру Александру Лапшину, гражданину России и Израиля, если он обратится с просьбой о передаче, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Апашкин.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.

"Посольство находится в контакте с адвокатом А. Лапшина и его родственниками. Не считаем себя вправе комментировать решение азербайджанского суда. Посольство и дальше в рамках своей компетенции будет принимать участие в защите прав А. Лапшина", — заявил Апашкин.

Комментируя возможную экстрадицию Лапшина в РФ, пресс-атташе посольства напомнил, что между "Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой заключен договор о передаче осужденных для отбывания наказания в стране их гражданства".

"Если А. Лапшин захочет воспользоваться возможностью, предусмотренной этим договором, то посольство окажет ему все необходимое содействие", — подчеркнул он.