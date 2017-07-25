Савченко 11 раз за 20 секунд использовала мат, говоря о политике на Украине

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne опубликовал серию видеороликов, в которых политики высказывают свое мнение о ситуации в стране "простыми словами", используя нецензурную лексику; Савченко за 20 секунд 11 раз употребила нецензурные ругательства.

"NewsOne выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, Евгений Червоненко и Максим Гольдарб высказывают свое мнение о ситуации в стране", — говорится на сайте телеканала.

На данный момент на сайте телеканала обнародованы три видеоролика, в том числе с участием Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованной указом президента России.

В двадцатисекундном видеоролике под названием "Надежда Савченко о политических событиях в Украине простыми словами" депутат 11 раз употребляет нецензурные ругательства.