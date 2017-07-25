В Испании мужчина с криками "Аллах акбар" напал с ножом на полицейских

МАДРИД, 25 июл – РИА Новости. Испанская полиция задержала мужчину, который напал с ножом на стражей правопорядка, сообщил министр внутренних дел Хуан Игнасио Соидо.

ЧП произошло на пограничном пункте Бени Энза между Марокко и испанским анклавом Мелилья. Один полицейский получил легкое ранение.

При нападении мужчина кричал "Аллах акбар".

В июле по подозрению в терроризме испанская полиция задержала несколько человек. Так, в Малаге был задержан 29-летний сириец с датским паспортом, который, вероятно, более двух лет воевал в рядах ИГ*. В середине месяца в городе Оспиталет-де-Льобрегат взяли под стражу палестинца, который попал в Испанию из лагеря беженцев в Ливане и неоднократно заявлял о ненависти к западным странам.

В июне 2015 года в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, за это время силы правопорядка задержали 185 человек по подозрению в исламистской деятельности.

*Террористическая организация, запрещенная в России