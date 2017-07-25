Представитель США по Украине может посетить ЛНР и ДНР, заявили Савченко

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, предположила, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер может поехать на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
"Поедет ли Волкер на оккупированные территории? Я думаю может, и кто ему может это запретить", — сказала Савченко в эфире украинского телеканала Newsone.
Ранее она сказала, что и сама "недавно" ездила на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, но отказалась уточнять, когда это было.