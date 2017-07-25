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В мире

Осужденный по делу Немцова через ЕСПЧ отсудил у России шесть тысяч евро

Сюжет:
Приговор по делу об убийстве Немцова (52)
11:3525.07.2017
(обновлено: 12:25 25.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкХамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фотоХамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека присудил шесть тысяч евро Темирлану Эскерханову, одному из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова, следует из решения суда.

На месте убийства политика Бориса Немцова, который был застрелен на Москворецком мосту
© РИА Новости / Илья Питалев
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СК напомнил об обстоятельствах убийства Бориса Немцова
Cуд признал, что в отношении Эскерханова была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека, запрещающая пытки, и статья, предписывающая, что вопрос о правомерности ареста должен рассматриваться судами безотлагательно.

При этом жалобы Эскерханова на условия содержания в СИЗО и транспортировки суд оклонил.

Жалобы в ЕСПЧ подавали еще два фигуранта дела об убийстве Немцова — братья Анзор и Шадид Губашевы. Они жаловались на жестокое и унижающее обращение, нарушение прав на эффективную судебную защиту, условия содержания и транспортировки. Однако суд большинством голосов постановил, что эти жалобы "не могут быть признаны приемлемыми из-за раскрытия переговоров о достижении мирового соглашения истцами".

Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства политика Бориса Немцова, в зале Басманного суда Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дело об убийстве Бориса Немцова

Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля нынешнего года вынес приговоры пяти фигурантам этого громкого дела. Эскерханова, который отслеживал маршруты Немцова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима, Анзор Губашев получил 19 лет, а его брат Шадид — 16 лет. Киллер Заур Дадаев приговорен к 20 годам заключения, а еще один фигурант — Хамзат Бахаев, который снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после убийства политика, — к 11 годам.

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