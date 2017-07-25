Осужденный по делу Немцова через ЕСПЧ отсудил у России шесть тысяч евро

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека присудил шесть тысяч евро Темирлану Эскерханову, одному из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова, следует из решения суда.
При этом жалобы Эскерханова на условия содержания в СИЗО и транспортировки суд оклонил.
Жалобы в ЕСПЧ подавали еще два фигуранта дела об убийстве Немцова — братья Анзор и Шадид Губашевы. Они жаловались на жестокое и унижающее обращение, нарушение прав на эффективную судебную защиту, условия содержания и транспортировки. Однако суд большинством голосов постановил, что эти жалобы "не могут быть признаны приемлемыми из-за раскрытия переговоров о достижении мирового соглашения истцами".
Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля нынешнего года вынес приговоры пяти фигурантам этого громкого дела. Эскерханова, который отслеживал маршруты Немцова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима, Анзор Губашев получил 19 лет, а его брат Шадид — 16 лет. Киллер Заур Дадаев приговорен к 20 годам заключения, а еще один фигурант — Хамзат Бахаев, который снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после убийства политика, — к 11 годам.