Осужденный по делу Немцова через ЕСПЧ отсудил у России шесть тысяч евро

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека присудил шесть тысяч евро Темирлану Эскерханову, одному из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова, следует из решения суда.

Cуд признал, что в отношении Эскерханова была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека, запрещающая пытки, и статья, предписывающая, что вопрос о правомерности ареста должен рассматриваться судами безотлагательно.

При этом жалобы Эскерханова на условия содержания в СИЗО и транспортировки суд оклонил.

Жалобы в ЕСПЧ подавали еще два фигуранта дела об убийстве Немцова — братья Анзор и Шадид Губашевы. Они жаловались на жестокое и унижающее обращение, нарушение прав на эффективную судебную защиту, условия содержания и транспортировки. Однако суд большинством голосов постановил, что эти жалобы "не могут быть признаны приемлемыми из-за раскрытия переговоров о достижении мирового соглашения истцами".

Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля нынешнего года вынес приговоры пяти фигурантам этого громкого дела. Эскерханова, который отслеживал маршруты Немцова, приговорили к 14 годам колонии строгого режима, Анзор Губашев получил 19 лет, а его брат Шадид — 16 лет. Киллер Заур Дадаев приговорен к 20 годам заключения, а еще один фигурант — Хамзат Бахаев, который снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после убийства политика, — к 11 годам.