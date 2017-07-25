Савченко заявила, что вновь посетила неподконтрольные Киеву территории

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что "недавно" ездила на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, но отказалась уточнять, когда это было.

Савченко в феврале посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики. По ее словам, в ходе посещения колонии она обнаружила шесть человек, которые считались пропавшими без вести. Этот визит вызвал критику как со стороны ее коллег по парламенту, так и со стороны властей. После этой поездки Савченко вызывали в СБУ для дачи пояснений.

В понедельник вечером в эфире украинского телеканала Newsone Савченко сообщила, что "недавно" ездила на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. На уточняющий вопрос, когда именно это было, она отвечать отказалась. "Я же не на допросе, и не на исповеди", — заявила она.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.