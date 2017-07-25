Китай надеется, что США прекратят провокации в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что американские ВМС в будущем будут избегать провокационных инцидентов в районе Южно-Китайского моря, которые могут неблагоприятно отразиться на отношениях Пекина и Вашингтона, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что китайский истребитель J-10 в воскресенье перехватил самолет американских ВМС над Южно-Китайским морем, подлетев к нему на расстояние около 300 футов (примерно 91 метр).

"Касательно технической стороны вопроса я могу направить вас к компетентным органам, а в принципе я бы хотел сказать, что китайская сторона всегда придерживается международных принципов и правил, чтобы обеспечивать безопасность полетов над морем. И мы всегда активно устанавливали взаимное доверие с соответствующими странами, чтобы конструктивным образом разрешать возникающие разногласия", — заявил Лу Кан.

Дипломат также добавил, что "американские суда в последнее время часто приближаются к прибрежным районам Китая для ведения наблюдения, подобные действия неблагоприятно отражаются на китайско-американских отношениях, а также несут угрозу безопасности Китая."

"Пекин надеется, что США прекратят эту деятельность и будут избегать инцидентов, подобных тому, который был отмечен", — сказал он.

Ранее Китай неоднократно призывал США прекратить действия, серьезно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. В частности, Пекин обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими. Тогда официальный представитель МИД Лу Кан заявил, что КНР оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.