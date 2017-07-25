Китай надеется, что США прекратят провокации в Южно-Китайском море
11:2725.07.2017
(обновлено: 11:28 25.07.2017)
18130
ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что американские ВМС в будущем будут избегать провокационных инцидентов в районе Южно-Китайского моря, которые могут неблагоприятно отразиться на отношениях Пекина и Вашингтона, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Ранее агентство Рейтер
со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что китайский истребитель J-10 в воскресенье перехватил самолет американских ВМС над Южно-Китайским морем, подлетев к нему на расстояние около 300 футов (примерно 91 метр).
"Касательно технической стороны вопроса я могу направить вас к компетентным органам, а в принципе я бы хотел сказать, что китайская сторона всегда придерживается международных принципов и правил, чтобы обеспечивать безопасность полетов над морем. И мы всегда активно устанавливали взаимное доверие с соответствующими странами, чтобы конструктивным образом разрешать возникающие разногласия", — заявил Лу Кан.
Дипломат также добавил, что "американские суда в последнее время часто приближаются к прибрежным районам Китая для ведения наблюдения, подобные действия неблагоприятно отражаются на китайско-американских отношениях, а также несут угрозу безопасности Китая."
"Пекин надеется, что США прекратят эту деятельность и будут избегать инцидентов, подобных тому, который был отмечен", — сказал он.
Ранее Китай неоднократно призывал США прекратить действия, серьезно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. В частности, Пекин обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими. Тогда официальный представитель МИД Лу Кан заявил, что КНР оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.