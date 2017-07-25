Помочь ВСУ: спецпредставитель США по Украине допустил поставки оружия Киеву

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер допустил возможность поставок оружия Киеву. По словам чиновника, сейчас этот вопрос обсуждается в Вашингтоне.

Курт Волкер был назначен спецпредставителем США на Украине в начале апреля. Среди его задач — координация усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.

С июля 2008 по май 2009 годов Курт Волкер занимал должность постоянного представителя США при НАТО.

Защита для Украины

Во время визита на Украину Волкер допустил, что США дадут Киеву оружие. При этом американский чиновник вновь заявил о "российской угрозе".

"Оборонительные вооружения, те, которые позволят Украине защитить себя и вывести из действия танки, например, могут на самом деле помочь (ВСУ — ред.) остановить Россию, угрожающую Украине", — заявил Волкер в интервью Би-би-си.

Спецпредставитель отметил, что "это вопрос дальнейших обсуждений и решений" и сложно прогнозировать, когда он может быть решен.

Просьбы Киева

В поставках военного оборудования и техники Киев поддерживают и американские военные. В марте командующий силами США в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что Штаты должны "усилить" ВСУ для противостояния ополченцам Донбасса.

Украинские власти не раз просили Вашингтон расширить программу военной помощи. Так, поставки оружия были одной из тем во время переговоров президентов двух стран Дональда Трампа и Петра Порошенко в июне.

После встречи украинский лидер заявил, что переговоры были "эффективными".

"Мы говорили о том, что нам не надо никого атаковать, но нам нужен эффективный механизм, чтобы защищаться с помощью радиоэлектронной борьбы, беспилотников и прочего", — сказал Порошенко.

При этом он не упомянул о наступательном, так называемом летальном оружии — подобных поставок Украина безуспешно добивается у США на протяжении последних трех лет.

Еще в начале июня украинские власти заявили, что рассчитывают в течение двух-трех месяцев подписать с США соглашение о поставках оружия. При этом в Вашингтоне эти планы опровергли.

"По поводу Украины: мы как не поставляем оружие на Украину, так и пока не приняли решение делать это", — сказал журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

На прошлой неделе министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев готов "принять" американское оружие.

"Украина готова принять от США летальное оружие, если такое решение будет принято", — написал Полторак на своей странице в Twitter.

Вопрос о летальном вооружении

В конце прошлого года стало известно, что американский сенат включил в оборонный бюджет на 2017 год статью о выделении Украине 350 миллионов долларов. Однако в марте комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса предложил сократить эти расходы более чем вдвое — до 150 миллионов долларов.

При этом в проекте впервые говорится о поставках Киеву летального оружия. Согласно формулировке, помощь будет подразумевать "подготовку, приобретение оборудования, смертоносного оружия оборонительного характера, поставок и услуг".

Правда, конгрессмены сделали оговорку — американские деньги не могут быть направлены на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов.

Также помощь США будет заключаться в "разведывательной поддержке армии и сил национальной безопасности Украины".

В марте Украина попросила присвоить ей статус основного союзника США вне НАТО, который даст Киеву доступ к ограниченным видам вооружений и возможность участия в оборонных инициативах.

Позиция "нормандской четверки"

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков. Так, экс-глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас занимает пост президента Германии, отмечал, что подобные шаги являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Не нашли американские военные поддержки и у своих союзников по НАТО. Председатель военного комитета альянса Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".