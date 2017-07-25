Правительство Польши проведет судебную реформу, несмотря на вето президента

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Решение президента Польши Анджея Дуды наложить вето на законы, реформирующие судебную систему, трудно понять. Реформа будет проведена независимо от того, реализует ли глава государства свое намерение, заявил официальный представитель правительства республики Рафал Бохенек.

Президент Польши во вторник заявил о намерении ветировать два закона — о работе Национального судебного совета (KRS) и Верховного суда (SN). При этом Дуда уже подписал закон, изменяющий работу всеобщих судов . Комплекс законов ранее вызвал резкую критику оппозиции и Еврокомиссии, которые отмечали, что их вступление в силу лишает суды независимости и нарушает принцип разделения властей.

"70% поляков поддерживают реформы судебной системы, предложенные PiS (правящей партией "Право и справедливость" — ред.). Трудно понять решение господина президента о ветировании законов о Национальном судебном совете и Верховном суде", — заявил Бохенек в эфире Польского телевидения.

По его словам, объявив о намерении ветировать законы, президент взял на себя ответственность за эту реформу. Премьер-министр Беата Шидло в ближайшее время встретится с министром юстиции Збигневом Зебро, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, добавил он. "Это будет хороший повод для того, чтобы детально обсудить, что делать в текущей ситуации, потому что те законы, над которыми мы работали, были хорошими законами", — подчеркнул Бохенек.

"Мы как PiS и премьер Беата Шидло прислушиваемся к голосу поляков. С самого начала премьер очень ясно это подчеркивала, что эта реформа будет проведена независимо от того, последуют ли эти вето", — заключил он.