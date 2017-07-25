Президент Польши подписал один из законов, реформирующих работу судов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал один из законов, реформирующих работу судов в стране, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Президент поставил подпись под законом от 12 июля об изменении закона… об устройстве всеобщих судов", — говорится в сообщении.

В понедельник Дуда сообщил, что использует право вето в отношении двух законов, принятых парламентом, — о работе Национального судебного совета и Верховного суда. Комплекс из трех законов вызвал резкую критику оппозиции и Еврокомиссии, а также массовые протесты в стране. По мнению протестующих, принятие этих законов лишило бы суды независимости и нарушили принцип разделения властей.

Несмотря на намерение президента ветировать два закона, которое польская оппозиция восприняла с одобрением, протесты в стране продолжились — участники акций требовали от Дуды применить право вето в отношении всех законов.