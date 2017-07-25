Четыре департамента на юго-востоке Франции охвачены пожарами

Пожарный самолет на лесом в Карросе во Франции. 24 июля 2017

Пожарный самолет на лесом в Карросе во Франции. 24 июля 2017

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Природные пожары продолжают распространяться по юго-восточной территории Франции, огнем охвачены четыре департамента, ранены четверо пожарных, сообщают французские СМИ.

По данным радиостанции Europe 1 , огонь бушует в департаментах Верхняя Корсика, Воклюз, Приморские Альпы и Вар. Площадь возгорания достигла 3 тысяч гектаров. Как сообщает радиостанция France Info, более 200 домов в четырех департаментах, охваченных огнем, были эвакуированы.

В департаменте Вар четверо пожарных получили легкие ожоги, они были доставлены в местную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщает France Info. По данным Europe 1, около 15 сотрудников экстренных служб, организовывавших эвакуацию местных жителей, отравились угарным газом.

По данным газеты Parisien, распространение лесного пожара в коммуне Карро к северу от Ниццы удалось остановить в ночь на вторник. Общая площадь выгоревшей территории составила 90 гектаров. Уровень опасности понижен с очень высокого на высокий.